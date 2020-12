Milan, per il vice Ibrahimovic spunta anche Edouard del Celtic

MANOVRE ROSSONERE

L'apertura della sessione invernale del calciomercato è dietro l'angolo e il Milan stringe il cerchio del vice Ibrahimovic, sia per tamponare l'assenza dello svedese (la speranza è riaverlo a metà gennaio) che per prepararne la successione. Se i profili più caldi restano quelli di Jovic, visti anche gli ottimi rapporti col Real Madrid, e Scamacca, che il Genoa si terrebbe stretto in prestito ma dovrebbe dipendere pure dal Sassuolo (proprietario del cartellino), attenzione alla pista che porta in Scozia da Odsonne Edouard. Getty Images

Il profilo dell'attaccante 22enne stuzzica l'ambiente rossonero che lo ha apprezzato dal vivo nella gara di San Siro in Europa League: il francese del Celtic aveva anche segnato lo 0-2 scozzese prima della rimonta milanista, un po' la stessa storia di Hauge, acquistato dopo la rete da avversario con la maglia del Bodo/Glimt.

Quella di Edouard, nato a Kourou (Guyana francese), è una storia un po' particolare e turbolenta visto che si era trasferito al Celtic dopo essere stato licenziato dal Tolosa per aver sparato ad un passante con la pistola ad aria compressa. A Glasgow hanno creduto in lui e il classe 1998 li ha ripagati con 37 gol e 21 assist in 67 presenze.

In Inghilterra hanno accostato il suo nome anche alla Juventus, spiegando anche che un addio sarebbe comunque molto più probabile a fine stagione rispetto a gennaio.