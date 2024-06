Milan, Ibrahimovic alla prima conferenza da dirigente: annuncerà Fonseca e non solo

Toccherà a Zlatan Ibrahimovic, alla prima conferenza stampa da dirigente del Milan, dare il via oggi al nuovo corso rossonero. Affiancato dall'ad Giorgio Furlani, il campione svedese prenderà la parola in quel di Milanello alle ore 11,30. Il primo passo? Annunciare l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca, un modo anche per prendersi la responsabilità della scelta del nuovo tecnico agli occhi dei tifosi. Passaggio tutt'altro che banale per il 42enne, ufficialmente consulente in quel di Via Aldo Rossi e vero braccio destro di Gerry Cardinale.