Milan, indizio social del prossimo allenatore? Ibrahimovic vota 4-3-3

Giorni decisivi per il futuro del Milan, pronto a scegliere Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Una candidatura che avrebbe messo d'accordo tutte le anime del club, da Furlandi a Moncada a Ibrahimovic. Parlando proprio di Zlatan, curioso il post di oggi su X: lo svedese ha pubblicato una foto seduta sulla panchina di San Siro, sguardo fisso al campo e la scritta "4-3-3". Che sia il modulo del prossimo tecnico milanista? Fonseca di solito gioca col 4-2-3-1 ma il 4-3-3, praticato spesso anche da Pioli, non è poi molto diverso...