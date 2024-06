Milan-Kia Joorabchian, contatto: si lavora per chiudere Zirkzee

Le valigie sono pronte da tempo e Joshua Zirkzee, che pensava ormai di doverle caricare in macchina solo per trasferirsi da Bologna, ha dovuto prenderle per raggiungere la Germania e aggregarsi all'Olanda per partecipare a Euro 2024 al posto dell'infortunato e sfortunato Koopmeiners. I prossimi giorni, che sembravano essere destinati all'attesa, saranno invece di lavoro. Lavoro come quello che il suo agente, Kia Joorabchian, sta proseguendo con il Milan nel tentativo di arrivare a un accordo. La storia è nota da tempo: i rossoneri e il giocatore si sono di fatto già stretti la mano a quota 4,5 milioni l'anno circa. In ballo restano quindi solo le commissioni del procuratore iraniano: la prima richiesta è stata di 15 milioni, rispedita al mittente da Furlani, ora, lentamente, qualcosa sta cambiando e le parti si stanno gradualmente avvicinando.