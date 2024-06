Olanda, Zirkzee convocato al posto di Koopmeiners

Anche Joshua Zirkzee sarà a Euro 2024. Come riportano i media olandesi, infatti, il ct Ronald Koeman ha contattato telefonicamente l'attaccante del Bologna, che si trova in vacanza a Miami, e lo ha convocato in extremis per occupare l'ultimo dei 26 slot disponibili, rimasto vacante dopo l'infortunio di Teun Koopmeiners. A convincere Koeman della necessità di avere in rosa un attaccante in più anche i guai fisici di Brian Brobbey.