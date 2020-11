Milan, Ibra scherza: “Rinnovo? Dopo i rigori sbagliati…”

Il Milan va al San Paolo per capire se potrà competere per la vetta fino in fondo ma Paolo Maldini pensa già al futuro e ai rinnovi che sono sul tavolo dei dirigenti rossoneri: “La nostra intenzione è quella di provare a tenere Calhanoglu – ha detto il direttore tecnico/sportivo rossonero - come stiamo provando a tenere Gigio Donnarumma. Naturalmente, poi, dobbiamo essere contenti in due. In questo momento credo che lui sia abbastanza sereno. Anche quando non faceva prestazioni eccezionali, dava l’anima. Punto di forza, questo, ma a volte può anche essere un punto debole”.