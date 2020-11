Milan, Ibra regala una PS5 ad ogni compagno

MILAN

Come gli appassionati di videogiochi sanno, il 19 novembre è uscita l’attesissima PlayStation 5, console con cui la Sony si è presentata all'appuntamento con la 'next gen'. Tanta era l’attesa che le prime scorte si sono esaurite nel giro di pochi minuti su tutti i siti di elettronica, la PS5 è introvabile per tutti. Per tutti ma non per Zlatan Ibrahimovic, che ha regalato una console ad ognuno dei suoi compagni di squadra, come testimoniato da questa Instagram Story pubblicata da Samu Castillejo.

A oltre un mese dal 25 dicembre lo svedese si è dunque travestito da Babbo Natale e i suoi compagni hanno potuto godersi la PS5 al 'Day One', a differenza di tanti appassionati rimasti a secco. Un gesto certamente molto apprezzato e che acquisisce particolare importanza nelle settimane in cui Stefano Pioli e il suo vice sono costretti lontani da Milanello causa Covid. Ibra compatta il gruppo in vista della delicata e difficilissima trasferta di Napoli in casa dell’amico Gattuso.

Vedi anche Milan Milan: Pioli osserva la squadra da casa, Ibra lo saluta tramite drone