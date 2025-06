Milan, grandi manovre a centrocampo: Xhaka vuole i rossoneri

THEO, L'AL HILAL RILANCIA

L'interesse dell'Al Hilal per il terzino rossonero resta vivo e nella giornata di ieri si è visto a Casa Milan l'intermediario della trattativa, Federico Pastorello. Inzaghi avrebbe voluto Theo già al Mondiale per Club, ma nonostante il primo rifiuto del giocatore il club saudita non molla la presa e spinge per convincere il francese, che non rientra più nei piani del Milan. Il giocatore spera sempre nella chiamata di qualche top club europeo, ma di certo visto che in estate ci saranno i Mondiali non si può permettere un anno da separato in casa e quindi in via Aldo Rossi sperano che possa presto accettare la corte dell'Al Hilal.