Musah-Napoli verso la fumata nera: le parti sempre più lontane da un accordo

Sembrava fatta e, almeno per quel che riguarda il Milan, aveva tutta l'aria di essere un'operazione da incorniciare. Yunus Musah al Napoli e 25 milioncini freschi per le casse rossonere. Sembrava ma non è, perché Igli Tare ha un po' forzato la mano e gli azzurri, che pure erano interessati al giocatore, hanno gradualmente abbandonato il tavolo fino ad arrivare a questa fase di stallo che pare l'anticamera di una fumata nera. Scriveva giorni fa Alfredo Pedullà che Musah piaceva (e piace) ad Antonio Conte ma che la valutazione del Napoli non superava i 20-22 milioni più bonus. Il Milan, dal canto suo, ha alzato l'asticella fin quasi alla soglia dei 30 milioni, quota considerata troppo elevata dai campioni d'Italia. Da qui e da allora non si è praticamente mosso nulla. Milannews ha parlato di un incontro oggi con intermediari per provare a sbloccare l'affare ma per tutti la trattativa è adesso decisamente in salita se non del tutto sfumata.



Questo non dovrebbe influire, restando ai rossoneri, la trattativa per Javi Guerra (25 milioni la richiesta del Valencia), ma certamente i soldi della cessione di Musah avrebbero reso molto meno complicato l'affare. Anche perché, nel frattempo, Tare è al lavoro anche per Xhaka e alle entrate è necessario far corrispondere anche delle uscite.