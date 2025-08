Thomas Müller riparte dall'MLS, ufficiale la firma con i Vancouver Whitecaps

Ora è ufficiale: la carriera di Thomas Müller proseguirà in MLS. L'ex attaccante del Bayern Monaco ha firmato con i Vancouver Whitecaps un contratto fino alla fine del 2025, con una Designated Player option per il 2026: "Ho sentito grandi cose sulla città, ma prima di tutto vengo qui per vincere - le sue prime parole -. Ho avuto ottime conversazioni con Axel Schuster (CEO e direttore sportivo del club, ndr) e Jesper Sørensen (tecnico, ndr), e ora non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi e di vederli al BC Place mentre puntiamo ai playoff".