Milan, nel mirino Javi Guerra: il centrocampista più completo della sua generazione

Adesso lo vuole il Milan. Piace ad Allegri e piace a Moncada. L’aspetto più importante per la tifoseria rossonera è capire che tipo di giocatore sia. E per spiegarlo meglio ci siamo fatti guidare da chi l’ha visto crescere, debuttare e guadagnare posizioni. Così ce lo racconta il collega Salva Folgado, factotum della trasmissione “90 Minutos” che va in onda su A Punt Radio, ovviamente di Valencia: “Un centrocampista molto tecnico ma anche dinamico, di quelli che vengono definiti “box to box”. Molto elegante, anche. Al suo attivo ha molti assist ma anche un numero di gol notevole per un centrocampista, grazie al tiro potente. Può giocare come mezzala con un mediano che gli copre le spalle, ma anche da trequartista con un attaccante davanti. C’è da tempo un dibattito sulle sue caratteristiche, c’è chi lo ritiene un “numero 8” e chi un “numero 10”, la mia opinione è che sappia dare il meglio di sé con dello spazio davanti. L’allenatore che lo ha più valorizzato nella passata stagione è stato Carlos Corberàn, mettendogli accanto una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’argentino Enzo Barrenechea”.