Milan, si sblocca l'affare Jashari: più vicina la fumata bianca con il Bruges

Sembrava sfumata, in un vicolo cieco, e invece, all'improvviso, si è riaperta. Milan e Bruges, a sorpresa, sembrano ora vicini all'accordo per Ardon Jashari, obiettivo dichiarato dei rossoneri da un mese abbondante. Ancora non siamo alla fumata bianca, ma l'offerta di Igli Tare, rimasta identica economicamente (33,5 milioni più bonus fin quasi a 38 milioni), è variata nei termini, con un'intesa che potrebbe trovarsi grazie alla dilazione di pagamento in 4 anni invece che in 5. I contatti sono fitti in queste ore perché, a questo punto, si starebbero davvero limando gli ultimi dettagli, e la notizia rimbalza anche dal Belgio dove il collega Sacha Tovalieri ha parlato esplicitamente di accordo raggiunto con il giocatore pronto a firmare un quinquennale.