Non solo Napoli, anche l'Everton punta Grealish

L'avventura di Jack Grealish City è ormai ai titoli di coda. L'esterno offensivo non rientra più nei piani del club di Manchester che, inseme ai procuratori del ragazzo, sta cercando una sistemazione all'inglese. L'ex Villa è stato proposto a diverse squadre in giro per l'Europa (tra cui il Napoli), ma ad oggi la pista più concreta è quella che porta all'Everton. Il club di Liverpool avrebbe già allacciato i contatti con i vertici del City per capire costi e formule dell'operazione. Secondo quanto riporta il The Athletic, i Toffees vorrebbero prendere Grealish in prestito: una soluzione che non scalda particolarmente il City che chiaramente preferirebbe una cessione a titolo definitivo per provare a rientrare almeno in parte dell'investimento "monstre" da 100 milioni fatto nell'estate 2021 per strappare il calciatore all'Aston Villa.