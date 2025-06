Mondiale per Club, Manchester City-Wydad 2-0: Foden e Doku regalano i primi 3 punti a Guardiola

Ai Citizens bastano meno di due minuti per sbloccare la partita: il cross di Savinho è respinto centralmente in area da Benabid, Foden raccoglie e porta avanti i suoi. Al 9’ Marmoush va a pochi centimetri dal raddoppio al termine di una splendida azione tutta di prima, ma la sua conclusione sibila a fil di palo e si spegne sul fondo. Il Wydad non sta a guardare e prova a sfruttare gli enormi spazi che si creano alle spalle del duo difensivo inglese, ma lo fa con scarsissima qualità e quasi sempre le sue azioni si spengono nel nulla. Al 20’ Ake sfiora il palo con un’incornata sugli sviluppi di corner, ma poco dopo la mezzora i ragazzi di Guardiola rischiano tantissimo: uno scatenato Lorch si libera di Reis e serve a Mailula il pallone dell’1-1, il sudafricano però si fa ipnotizzare dall’uscita di Ederson, che salva i suoi. Al 38’ un’altra bell’azione del City libera al sinistro Foden, ma Benabid è reattivo e neutralizza con un grande intervento, facendosi perdonare l’incertezza in occasione dell’1-0. A mettere in sicurezza un risultato fin troppo in bilico ci pensa Doku, che sbuca nella staticissima difesa del Wydad sul corner di Foden e in spaccata fa 2-0.