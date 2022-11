Milan, Pavard chiama: "Mi piacerebbe giocare con Giroud"

MERCATO

Il difensore francese del Bayern apre ad un futuro in Italia: "Disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale"

Il mercato non si ferma neanche durante la sosta Mondiale e anzi il Milan potrebbe provare a sfruttarla per chiudere un grande colpo con l'aiuto di... Olivier Giroud. L'attaccante francese condividerà ritiro ed esperienza in Qatar con Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco e campione del Mondo in carica con la Francia, e proverà a convincerlo a lasciare la Bindesliga per trasferirsi in Serie A: "Gioco in Germania ormai da sette anni - ha dichiarato Pavard in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport - Con il Bayern Monaco ho vinto tutto. Gioco per vincere e sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale".

Un'apertura decisa ad una nuova esperienza in cui Giroud ha già provato ad inserirsi... "Olivier mi dice sempre che l’Italia è un paese che vive al cento per cento di calcio. Mi ha raccontato la magia dei derby, la grande festa dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui anche perché è un grande amico. Vedremo".

Dopo aver vinto tutto in Germania quindi Pavard, 26 anni e in scadenza nel 2024, pensa seriamente di cambiare aria e la Serie A rappresenta per lui un'ipotesi concreta: "Vincere non è mai facile, ma la Serie A è molto interessante non solo per un difensore come me, ma anche perché è molto aperta, come mi raccontano gli amici Giroud, Theo Hernandez e Rabiot. Basta vedere il duello continuo tra Napoli e Milan. E con l’Inter che non è stata facile da affrontare in Champions, e di cui me ne parlava a suo tempo anche Perisic. La Juventus di oggi è in ricostruzione, tornerà presto ai suoi livelli anche in Europa".

Pavard vuole una nuova avventura, conosce e segue il nostro campionato e ora avrà diversi giorni per 'approfondire' nello spogliatoio con Theo e Giroud. Con cui forse presto non condividerà solo lo spogliatoio della Nazionale: "Vedremo"...

