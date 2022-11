Mercato Milan: Ziyech torna di moda per gennaio

LA STRATEGIA

Il club rossonero ha corteggiato l'esterno del Chelsea per tutta estate. Servono due uscite per completare l'affare

Nelle idee di mercato del Milan, Hakim Ziyech è un nome che è tornato a scaldare i pensieri della dirigenza. A gennaio la società rossonera, impegnata nei complicati rinnovi di Leao e Bennacer, è pronta a intervenire sul mercato qualora si presentasse un'occasione ghiotta e l'esterno del Chelsea, a lungo corteggiato in estate, potrebbe essere una di queste. A Londra la situazione non è cambiata per Ziyech, lo spazio è poco e i sorrisi ancora meno. Al tempo stesso il Milan vuole ancora più qualità sulla trequarti e alle giuste condizioni la trattativa è pronta a ripartire.

La disponibilità del giocatore era già stata incassata mesi fa ai primi approcci quando non era chiaro se l'assalto a De Ketelaere sarebbe andato a buon fine, ma l'esterno marocchino pronto a giocarsi il Mondiale in Qatar, non aveva nascosto un certo disappunto per la lentezza con cui il Milan si era mosso per provare a portarlo a Milano, poi desistendo.

La situazione tecnica al Chelsea non è cambiata con il passaggio del testimone da Tuchel a Potter, i minuti per Ziyech sono pochi e sparpagliati tra una partita e l'altra; la voglia di partire è forte come non mai. Il Milan, forte economicamente del passaggio agli ottavi di finale, sarebbe pronto a fare uno sforzo in più rispetto all'estate, ma dovrà fare spazio in rosa.

I giocatori indiziati a lasciare il rossonero sono Ballo-Touré, non utilizzato da Pioli anche con Hernandez squalificato, che piace in Francia e al Galatasaray, e Adli, che potrebbe accettare di partire in prestito per trovare finalmente minuti e giocate in Serie A.