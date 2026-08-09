La Roma va su Rodrigo Mora: contatti col Porto per il gioiello del 2007

La Roma ci prova per Rodrigo Mora. Il talento classe 2007 del Porto è l’ultima idea di D'Amico regalare finalmente a Gasp l'uomo che possa fare la differenza dalla trequarti in su. Quella dei portoghesi però, si sa, è una bottega carissima: la richiesta iniziale dei Dragoni per l'ultimo gioiellino del loro settore giovanile è intorno ai 50 milioni di euro. I giallorossi non sono intenzionati a spingersi così in alto: la prima offerta sarebbe un prestito oneroso, probabilmente intorno ai 5 milioni, e un diritto di riscatto fissato a 35/40 per portare la cifra totale oltre i 40 milioni di euro. Dodici mesi fa, il Porto respinse l'assalto dell'Al Ittihad su Mora: dall'Arabia si spinsero fino a 63 milioni di euro. Non abbastanza per il presidente dei Dragoni, Andre Villas-Boas, che non aveva intenzione di scendere sotto la clausola da 75 milioni di euro.
La stagione appena conclusa ha un po' ridimensionato l'hype intorno a Rodrigo Mora. Il classe 2007 infatti, atteso alla stagione della consacrazione, ha giocato appena 1800 minuti tra tutte le competizioni con il Porto segnando 5 gol e fornendo 2 assist. Per questo la Roma pensa che le pretese dei portoghesi siano esagerate e che ci sia la possibilità di prendere il giocatroe in prestito. Il gioiellino del Porto non è l'unico nome nella lista di D'Amico e Gasperini per la trequarti ma, chiaramente, la possibilità di arrivare a uno dei talenti più ambiti a livello Europeo alletta e non poco. La Roma spera di ricevere una risposta definitiva entro le prossime 24/48 ore. Gasp con Mora potrebbe ritrovare un Papu Gomez 2.0: un giocatore brevilineo, rapido nel breve ma non estremamente veloce sul lungo, che gioca tra le linee con gol e assist nelle gambe. A lui il compito di farlo sbocciare definitivamente.
Non si molla Cacciamani
La Roma però non molla nemmeno Alessio Cacciamani. Per il giovane laterale i giallorossi hanno messo sul piatto 10 milioni di euro. Una cifra ancora molto distante dalla richiesta iniziale del Torino da 20. Nei prossimi giorni è comunque previsto un rilancio per provare ad avvicinarsi alle richieste dei Granata. La Roma prova ad accelerare sul mercato per regalare a Gasp i tanto agognati rinforzi.