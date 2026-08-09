La Roma va su Rodrigo Mora: contatti col Porto per il gioiello del 2007

La stagione appena conclusa ha un po' ridimensionato l'hype intorno a Rodrigo Mora. Il classe 2007 infatti, atteso alla stagione della consacrazione, ha giocato appena 1800 minuti tra tutte le competizioni con il Porto segnando 5 gol e fornendo 2 assist. Per questo la Roma pensa che le pretese dei portoghesi siano esagerate e che ci sia la possibilità di prendere il giocatroe in prestito. Il gioiellino del Porto non è l'unico nome nella lista di D'Amico e Gasperini per la trequarti ma, chiaramente, la possibilità di arrivare a uno dei talenti più ambiti a livello Europeo alletta e non poco. La Roma spera di ricevere una risposta definitiva entro le prossime 24/48 ore. Gasp con Mora potrebbe ritrovare un Papu Gomez 2.0: un giocatore brevilineo, rapido nel breve ma non estremamente veloce sul lungo, che gioca tra le linee con gol e assist nelle gambe. A lui il compito di farlo sbocciare definitivamente.