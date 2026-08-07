MANOVRE ROSSONERE

Il Galatasaray prova a convincere Leao a suon di milioni. E il Milan attende il rilancio

Il portoghese non ha ancora aperto alla soluzione turca mentre i rossoneri non sembrano intenzionati a fare sconti

07 Ago 2026 - 10:51
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Il Galatasaray non molla, anzi rilancia per Rafa Leao. Dopo il no del Milan alla prima offerta da 35 milioni di euro, bonus compresi, il club turco ci riprova. Nelle prossime ore i giallorossi presenteranno una nuova proposta in Via Aldo Rossi: la cifra complessiva dovrebbe raggiungere quota 45. Non lontana dai 50 richiesti dal Milan che non sembra intenzionato a fare sconti.

La vera variabile però, è la volontà dello stesso Rafa. Quest'ultimo è arrivato nel ritiro rossonero negli scorsi giorni con il giusto atteggiamento e sembra essere nato anche un buon feeling con Ruben Amorim. La possibilità di proseguire la carriera in Turchia, al momento, non affascina il portoghese che non ha mai realmente aperto alla possibilità di raggiungere Osimhen adesso (e Greenwood prima al Fenerbahce). Per questo il Gala sta puntando molto sull'aspetto economico: a Leao sono stati promessi dieci milioni di euro netti a stagione. Milioni che potrebbero diventare addirittura dodici. Un ingaggio faraonico. Resta da capire se quest'offerta riesca a cambiare la posizione dell'ex Lille, la cui permanenza a Milanello è ancora tutt'altro che da escludere.

Il Milan presenta la terza maglia 26/27: Modric in posa, il debutto col Chelsea

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