Il Galatasaray prova a convincere Leao a suon di milioni. E il Milan attende il rilancio

La vera variabile però, è la volontà dello stesso Rafa. Quest'ultimo è arrivato nel ritiro rossonero negli scorsi giorni con il giusto atteggiamento e sembra essere nato anche un buon feeling con Ruben Amorim. La possibilità di proseguire la carriera in Turchia, al momento, non affascina il portoghese che non ha mai realmente aperto alla possibilità di raggiungere Osimhen adesso (e Greenwood prima al Fenerbahce). Per questo il Gala sta puntando molto sull'aspetto economico: a Leao sono stati promessi dieci milioni di euro netti a stagione. Milioni che potrebbero diventare addirittura dodici. Un ingaggio faraonico. Resta da capire se quest'offerta riesca a cambiare la posizione dell'ex Lille, la cui permanenza a Milanello è ancora tutt'altro che da escludere.