Leao rimane al Milan? Il Galatasaray vuole Martinelli e Rafa sembra più vicino alla permanenza

Sembrava al capolinea del suo viaggio con il Milan, ma una volta arrivato in ritiro ha trovato un'aria diversa, un allenatore giovane, portoghese come lui e che potrebbe rilanciarlo. E allora perché non darsi un'altra possibilità? Il Milan e Rafa Leao se lo stanno chiedendo, pur tenendo in considerazione le offerte che potrebbero arrivare dal mercato.
Questione Galatasaray
A proposito di offerte: la prima, quella arrivata dai turchi del Galatasaray, non ha convinto: 35 milioni complessivi, troppo poco per la dirigenza rossonera che vorrebbe almeno 50 milioni per far partire quello che, per tanti anni, è stato considerato un vero e proprio gioiello dalle parti di Milanello. Altre offerte, però, non sono arrivate, e anzi il Galatasaray ha iniziato a guardare altrove: i giallorossi, infatti, avrebbero allacciato i primi contatti con l'Arsenal per Gabriel Martinelli. I Gunners chiedono 40 milioni e il brasiliano percepisce 11 milioni di euro lordi di ingaggio, cifre che non spaventano la Turchia, motivo per cui l'affare potrebbe sbloccarsi, e di conseguenza bloccare la partenza di Leao.
Futuro Leao
Tra Amorim e Leao sembra essere sbocciato un buon feeling, e la fiducia dell'allenatore potrebbe essere decisiva per convincere il numero 10 a vestire ancora la maglia del Milan. Le ultime settimane saranno decisive, ma intanto la Turchia sembra allontanarsi sempre di più dal destino di Leao.