MANOVRE ROSSONERE

Leao rimane al Milan? Il Galatasaray vuole Martinelli e Rafa sembra più vicino alla permanenza

I turchi, per ora, non hanno provato un vero affondo per acquistare il portoghese

08 Ago 2026 - 13:00
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Sembrava al capolinea del suo viaggio con il Milan, ma una volta arrivato in ritiro ha trovato un'aria diversa, un allenatore giovane, portoghese come lui e che potrebbe rilanciarlo. E allora perché non darsi un'altra possibilità?  Il Milan e Rafa Leao se lo stanno chiedendo, pur tenendo in considerazione le offerte che potrebbero arrivare dal mercato. 

Questione Galatasaray

 A proposito di offerte: la prima, quella arrivata dai turchi del Galatasaray, non ha convinto: 35 milioni complessivi, troppo poco per la dirigenza rossonera che vorrebbe almeno 50 milioni per far partire quello che, per tanti anni, è stato considerato un vero e proprio gioiello dalle parti di Milanello. Altre offerte, però, non sono arrivate, e anzi il Galatasaray ha iniziato a guardare altrove: i giallorossi, infatti, avrebbero allacciato i primi contatti con l'Arsenal per Gabriel Martinelli. I Gunners chiedono 40 milioni e il brasiliano percepisce 11 milioni di euro lordi di ingaggio, cifre che non spaventano la Turchia, motivo per cui l'affare potrebbe sbloccarsi, e di conseguenza bloccare la partenza di Leao

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Futuro Leao

 Tra Amorim e Leao sembra essere sbocciato un buon feeling, e la fiducia dell'allenatore potrebbe essere decisiva per convincere il numero 10 a vestire ancora la maglia del Milan. Le ultime settimane saranno decisive, ma intanto la Turchia sembra allontanarsi sempre di più dal destino di Leao. 

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