Leao rimane al Milan? Il Galatasaray vuole Martinelli e Rafa sembra più vicino alla permanenza

A proposito di offerte: la prima, quella arrivata dai turchi del Galatasaray, non ha convinto: 35 milioni complessivi, troppo poco per la dirigenza rossonera che vorrebbe almeno 50 milioni per far partire quello che, per tanti anni, è stato considerato un vero e proprio gioiello dalle parti di Milanello. Altre offerte, però, non sono arrivate, e anzi il Galatasaray ha iniziato a guardare altrove: i giallorossi, infatti, avrebbero allacciato i primi contatti con l'Arsenal per Gabriel Martinelli. I Gunners chiedono 40 milioni e il brasiliano percepisce 11 milioni di euro lordi di ingaggio, cifre che non spaventano la Turchia, motivo per cui l'affare potrebbe sbloccarsi, e di conseguenza bloccare la partenza di Leao.