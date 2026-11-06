Un passo indietro sconcertante per il gioco di Amorim: dove è finito il Milan brillante del derby?

Un problema serio per questo Milan sta diventando (anzi già è) quello del centravanti. Se è vero che Gonçalo Ramos non è mai stato un cannoniere di quelli che sfondano le reti, è anche vero che tre anni di panchina al Paris Saint Germain non possono averlo reso il giocatore rassegnato e frustrato che è oggi. Non vince mai i duelli con i difensori, non incide nelle azioni offensive, dialoga a fatica con i compagni di squadra. Giocare con una punta sola, quando la punta è in queste condizioni, è un problema serio. A gennaio, Gerry Cardinale dovrà sicuramente investire in questo settore, per avere un’alternativa al portoghese o meglio ancora qualcuno da affiancare a lui. Camarda è entrato verso la fine contro il Ferencvaros, almeno ha riempito un po’ l’area come si dice adesso, ma non è andata molto meglio.