Milan, corsa contro il tempo per Joao Felix: Mendes dal Chelsea per sbloccare l'affare

E' una corsa contro il tempo e in parte contro vento, come ciascuna delle operazioni di mercato dell'ultima ora. Complicate, fatte di incastri non sempre logici o banali, ma accompagnate da lavoro e speranze. Joao Felix al Milan è una di quelle storie da buttare giù in un fiato, il piatto stellato da un boccone e via: dentro o fuori, nello stretto giro di qualche ora e con un tempo che si consuma velocemente fino a mezzanotte. Dopo, in fondo a una giornata di telefonate e contatti costanti, il gong del mercato fermerà le lancette fino alla prossima estate. Vedremo se con il portoghese in rossonero oppure no.