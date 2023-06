Milan, Cardinale vuole i conti a posto: niente follie sul mercato

MILAN

RedBird prosegue sulla strada tracciata da Elliott, sarà centrale il ‘player trading’, priorità alla fascia destra per il mercato in entrata

Anche quest’anno nessuna follia sul mercato, nonostante i 125 milioni incassati grazie alla semifinale di Champions League la linea di RedBird non cambierà. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’estate in casa Milan non sono previsti investimenti corposi per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Gerry Cardinale festeggerà il suo primo bilancio rossonero con un utile, la squadra ha un costo della rosa sostenibile, ma la spesa sportiva annua (stipendi più ammortamenti di cartellino) deve essere sempre tenuta sotto controllo e l’obiettivo è una gestione improntata all’autosufficienza.

Ecco perché nell’estate e nel futuro dei rossoneri avrà un ruolo centrale la gestione del 'player trading', ovvero l'approccio scientifico che permette di individuare qual è il momento migliore per vendere un calciatore alle migliori condizioni economiche possibili. Non per dipendere dalle plusvalenze, ma per attuare una gestione dinamica e redditizia per mantenere alta la competitività della squadra e continuare a partecipare alla Champions.

Ci saranno quindi diverse cessioni, i nomi più o meno sono quelli noti, ma ovviamente ci saranno anche le entrate e la dirigenza rossonera ha individuato nella fascia destra offensiva il primo dei ruoli da rinforzare e su cui dirottare la maggior parte delle risorse economiche disponibili per la prossima stagione.

Anche in questo caso i nomi sono più o meno noti: piace molto Marcus Thuram, che arriverebbe a parametro zero ma è anche nel mirino del Psg, resiste l’idea Taremi del Porto, che ha un contratto in scadenza nel 2024 e può essere acquistato a un prezzo ragionevole, e si accelera per Chukwueze.

L’esterno del Villarreal, 24 anni, nell’ultima stagione ha segnato 11 gol con 5 assist attirando le attenzioni di molte big (Arsenal, Liverpool, Aston Villa, West Ham e Real Madrid) ed è proprio il profilo che cerca il club rossonero. Con il contratto in scadenza nel 2024 il nigeriano rappresenta una ghiotta occasione di mercato e quindi il Milan prova ad accelerare e bruciare la concorrenza: previsto un contatto nei prossimi giorni con l’entourage del giocatore per capire se esistono i margini per una trattativa, se sarà positivo poi Furlani e Moncada incontreranno il Villarreal.

