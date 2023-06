Thuram tra Psg e Milan: i rossoneri attendono la scelta del francese

L'ATTESA

L'attaccante si libera a parametro zero dal Gladbach. Alternative Scamacca e Taremi

Il Milan vuole Marcus Thuram, ma la concorrenza del Psg rende l'affare decisamente complicato. L'attaccante francese si libererà a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach a fine giugno, ma se il Psg si è già mosso concretamente proponendogli un maxi contratto, il Milan - anticipando l'Inter - ha alzato il pressing per convincerlo a preferire la Serie A alla Ligue 1. L'aspetto tattico e di titolarità sono i punti su cui la dirigenza del Milan sta battendo.

Innegabile che a livello economico non ci sia sfida tra la proposta che il Psg ha fatto all'entourage del giocatore e quella messa sul piatto dal Milan una volta incassato la disponibilità a trattare del giocatore, ma gli uomini mercato rossonero - e lo stesso Stefano Pioli - vogliono puntare sulla possibilità di giocare di più con una centralità maggiore rispetto a quanto Thuram potrebbe fare a Parigi.

Thuram si è preso qualche giorno di tempo per prendere una decisione, senza dimenticare anche l'interesse passato e mai del tutto sopito dell'Inter, ma la speranza del Milan è quella di mettere a segno un colpo a parametro zero di qualità e prospettiva.

La situazione però resta ovviamente complicata dalla potenza economica impareggiabile del Psg e per questo motivo quello di Thuram non è l'unico nome al vaglio per l'attacco del Milan. Gianluca Scamacca è un profilo che può tornare di moda anche in prestito dal West Ham, mentre il nome nuovo è l'iraniano Taremi del Porto che con un contratto in scadenza nel 2024 può essere acquistato a un prezzo ragionevole. Ma non sarebbero la prima scelta, quella è Marcus Thuram.