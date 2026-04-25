Bremer respinge la Premier League e apre al rinnovo con la Juve

Gleison Bremer pronto a prolungare con la Juventus: la Premier League e la clausola da 58 milioni possono attendere. Kim l'alternativa in caso di addio.

25 Apr 2026 - 10:02
Gleison Bremer © italyphotopress

Gleison Bremer © italyphotopress

Gleison Bremer è pronto a giurare fedeltà alla Juventus, puntando al rinnovo del contratto oltre il 2029 per diventare un pilastro di Luciano Spalletti. Il centrale brasiliano, convinto dalla solidità del progetto bianconero, sembra intenzionato a ignorare le sirene della Premier League e la pericolosa clausola rescissoria da 58 milioni di euro, valida fino ad agosto.

La reciproca volontà di proseguire insieme nasce dalla sintonia tra il difensore e l'ambiente, con la società che però non vuole farsi trovare impreparata: in caso di un'offerta irrinunciabile dall'Inghilterra, la dirigenza juventina ha già individuato in Kim Min-jae il sostituto ideale. Il coreano, in uscita dal Bayern Monaco, rappresenterebbe il "piano B" di lusso per riabbracciare Spalletti, ma la priorità assoluta resta blindare Bremer. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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