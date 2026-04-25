Il Manchester United sarà a San Siro per Milan-Juve: l'obiettivo è Leao
Il Manchester United sfida il Barcellona per Rafael Leao: emissari a San Siro e valutazione shock. Ecco perché il portoghese può lasciare il Milan per la Premier.
Rafael Leao © Getty Images
Il Manchester United accelera per Rafael Leao e invia i propri osservatori a San Siro per visionare da vicino l'asso portoghese, individuato come il profilo perfetto per l'out sinistro dei Red Devils.
Nonostante un contratto fino al 2028 e un ingaggio da 7 milioni di euro annui, Leao non è più blindato: a fronte di un'offerta cash tra i 50 e i 60 milioni di euro, il Milan sarebbe pronto a privarsi del talento lusitano, una cifra decisamente più abbordabile della clausola da 150 milioni che aveva finora frenato il Barcellona. Proprio l'incastro con i blaugrana potrebbe innescare un effetto domino, con i catalani focalizzati sul riscatto di Marcus Rashford, la cui cessione finanzierebbe l'assalto dello United al gioiello rossonero.
Mentre Leao continua a rispedire al mittente le faraoniche proposte della Saudi Pro League, rifiutando un futuro dorato tra Al Hilal e Al Nassr, il fascino della Premier League e la prospettiva di un ruolo centrale all'Old Trafford potrebbero convincere il classe '99 a salutare il Diavolo per iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Lo scrive Tuttosport.