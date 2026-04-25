Cremonese, Giampaolo a rischio dopo lo 0-4: si pensa al ritorno di Nicola

Una vittoria all'esordio, poi un punto nelle successive quattro panchine con l'aggravante del pesante 0-4 di ieri contro il Napoli: la posizione di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese si aggrava. Secondo Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport il tecnico è a rischio e i grigiorossi, a pari merito col Lecce terzultimo che però deve ancora giocare, stanno pensando di richiamare Davide Nicola, esonerato lo scorso 18 marzo.