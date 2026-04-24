Milan, il futuro è un rebus: da Leao a Pulisic, nessuno è più sicuro di restare

I punti fermi sono i soliti e non sono molti: Maignan in porta, Gabbia e Pavlovic in difesa, Modric - se deciderà di restare - e Rabiot a centrocampo. Fine, o quasi. Il futuro del Milan, di cui Massimiliano Allegri ha parlato con Igli Tare e Giorgio Furlani proprio ieri, è decisamente un rebus perché, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, sono molti i giocatori che non possono essere certi di restare. Rafa Leao, ad esempio, per cui verranno valutate eventuali offerte, ma anche Christian Pulisic che, dopo i primi colloqui per il rinnovo, ha visto la trattativa rallentare fino a fermarsi. Non c'è più fretta di arrivare a dama, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2027, e nemmeno c'è più la certezza che si cercherà un accordo. Né da parte del Milan, che sta facendo le sue valutazioni dopo le 17 partite senza gol di Capitan America, né da parte dell'entourage di Pulisic, che senza spingere per un addio sta ascoltando le offerte in arrivo dalla Premier.



La fase è di stallo e in questa inattesa freddezza tra le parti pesano diverse questioni. Intanto molto dipende da chi arriverà a rinforzare la rosa (Allegri ha chiesto tre acquisti importanti), quindi non è affatto detto che il Milan del futuro continuerà con questo modulo anche se poi, nei fatti, anche nel modulo attuale proprio Leao e Pulisic sono sempre stati in fondo fuori ruolo. E allora il ragionamento è logico: se si vogliono un centravanti e una seconda punta, né il portoghese né lo statunitense sono gli uomini adatti. Allegri ci ha provato per un'intera stagione e i conti, oggi, non tornano.