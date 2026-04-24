Dalla Spagna: Bernardo Silva offerto anche al Real. La risposta dei Blancos
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Bernardo Silva è stato offerto al Real Madrid, che ha analizzato il possibile trasferimento e poi si è detto non interessato. Questo riporta il portale spagnolo As, spiegando come l'agente del portoghese, Jorge Mendes, sia molto attivo per trovare una sistemazione al proprio assistito.
Questo anche perché per l'esterno del Manchester City si avvicina la fine della stagione e la conclusione del suo contratto con la squadra di Pep Guardiola. Il Real Madrid sicuramente apprezza Silva, avversario in tante sfide negli ultimi anni, ma il giocatore per ora non rientra tra i piani futuri del club.
As scrive che Jorge Mendes ha offerto Bernardo Silva anche al Manchester United, mentre il suo nome è stato accostato più volte al Barcellona. Anche la Juventus, come è noto, è alla finestra per quello che sarebbe un colpo top per la Serie A.
Il classe '94 si è confermato affidabile anche a quasi 32 anni, giocando 46 partite fin qui in stagione. E non è finita qui: prima la semifinale di Fa Cup contro il Southampton, poi le ultime 5 sfide di una Premier League improvvisamente riaperta prima di lasciare i Citizens.