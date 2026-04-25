Milan, tra Kostic e André ne arriverà solo uno: cambia la strategia rossonera
Il Milan blocca il talento montenegrino Andrej Kostic per luglio. Ecco come l'affare da 3 milioni cambia i piani per André e i futuri colpi extracomunitari.
L’attacco del Milan del futuro accoglierà Andrej Kostic: il talento montenegrino ha già superato le visite mediche e verrà tesserato ufficialmente il prossimo 1° luglio, con un’operazione da 3 milioni di euro più bonus versati nelle casse del Partizan Belgrado. L'innesto del classe 2007 ridisegna però le strategie rossonere per la prossima stagione, poiché il suo arrivo occupa uno dei due soli slot disponibili per i calciatori extracomunitari.
Anche per questo c'è stato uno stop alla trattativa per André, la mezzala del Corinthians a lungo corteggiata: i dirigenti milanisti intendono preservare l’ultima casella libera per i calciatori extracomunitari per non precludersi eventuali opportunità di mercato last-minute o profili ritenuti imprescindibili in estate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.