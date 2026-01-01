Bologna, Gasperini pensa a Freuler

Remo Freuler è in scadenza di contratto con il Bologna, ma potrebbe rinnovare. La situazione, comunque, è da risolvere presto perché sulle sue tracce c'è la Roma, con Gasperini che lo rivorrebbe dopo i tanti anni vissuti assieme all'Atalanta.
