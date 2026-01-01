Logo SportMediaset

Mercato

Goretzka in uscita dal Bayern Monaco: via a gennaio?

01 Gen 2026 - 17:35

Leon Goretzka lascerà il Bayern Monaco a fine anno. Con il contratto che scade a giugno, il centrocampista tedesco è pronto a una nuova avventura, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Nelle ultime ore, infatti, gli agenti del calciatore si sono mossi proponendolo a diversi club, tra i quali anche Juventus e Napoli. 

Tra i club interessati, inoltre, ci sono anche Arsenal, Manchester United, Tottenham, Fenerbahçe, Galatasaray e Atlético Madrid. Difficile che possa muoversi già ora, più probabile l'addio in estate. 

