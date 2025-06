Milan, assalto a Vlahovic coi soldi di Theo?

Dopo giorni di riflessione Theo Hernandez si è convinto ad accettare la ricca corte dell'Al Hilal di Simone Inzaghi e il Milan incasserà un bonifico di circa 25 milioni di euro più bonus che renderanno il costo complessivo dell'operazione vicino ai 30 milioni. Un tesoretto che, scrive Il Giornale, potrebbe essere subito reinvestito sul mercato e in particolare sull'attaccante da affiancare a Santi Gimenez, che Allegri vorrebbe fosse Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è in uscita dalla Juventus, che per ora sul tavolo non ha offerte concrete, ma per ritrovare il tecnico con cui in due anni e mezzo in maglia bianconera ha segnato più di 40 gol, dovrà necessariamente abbassarsi lo stipendio da 12 milioni annui, magari spalmandolo su più stagioni.