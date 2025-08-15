Logo SportMediaset
Mercato

Media Francia: accordo raggiunto tra Juve e Kolo Muani

15 Ago 2025 - 21:39

L'attaccante del Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani ha raggiunto un accordo per tornare alla Juventus. Nonostante le sirene dall'Inghilterra, il francese ha trovato un'intesa con i bianconeri per siglare un contratto quinquennale. Lo scrive 'L'Equipe', aggiungendo che a questo punto non resta che trovare l'intesa tra i due club, che stanno negoziando da diverse settimane alla ricerca della formula migliore. "I dirigenti della società bianconera invieranno una nuova proposta al Psg, avvicinandosi un po' di più alle richieste parigine", scrive il quotidiano francese.

Mercato ora per ora
22:18
Porte girevoli Chelsea: Xavi Simons solo se parte Nkunku
22:17
Ufficiale Coman dal Bayern all'Al Nassr
21:39
Media Francia: accordo raggiunto tra Juve e Kolo Muani
20:02
Parma: ufficiale l'attaccante Frigan dal Westerlo
19:14
La Juve punta Hjulmand: la clausola con lo Sporting Lisbona è scaduta