Milan, arriva l'ok per la cessione di Okafor: è atteso a Lipsia. Adesso c'è posto per Rashford

Manchester, all'improvviso, diventa il centro del mondo milanista, un particolarissimo supermercato in cui fare la spesa è in parte convenienza e in parte necessità. Un nome è noto, se ne parla da giorni e il popolo rossonero lo attende come un Messia: Marcus Rashford. L'altro, che intriga il giusto ma potrebbe anche servire di più, è il frutto di una indiscrezione rimbalzata tra Francia e Inghilterra via Equipe e The Telegraph: Kyle Walker. Il primo è un gioiello di casa United, il secondo un esubero del City. Entrambi sono finiti nel mirino della triade Furlani-Ibrahimovic-Moncada e potrebbero rinforzare la squadra di Sergio Conceiçao che forse, dopo il pareggio di ieri contro il Cagliari, proverà a spiegare alla società che pur attrezzandosi per i miracoli è il momento di affidarsi a solide realtà.