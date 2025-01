Il Milan ha fretta per Walker: Ibrahimovic spinge. In ballo un contratto fino al 2027

Il Milan punta a chiudere l'operazione Kyle Walker nel giro di pochi giorni. Ne sono sicuri i media inglesi che svelano anche il nome del vero regista dell'operazione: Zlatan Ibrahimovic. È lo svedese a spingere per l'arrivo nel capoluogo meneghino del 34enne terzino, ormai fuori dai piani del Manchester City come svelato sabato dallo stesso Pep Guardiola. Non c'è solo Rashford quindi nei piani del Milan che sta guardando con insistenza in Premier per il mercato di gennaio, Solo uno dei due però potrà davvero raggiungere Milanello considerate le stringenti regole relative agli extra-comunitari.