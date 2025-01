Milan-Rashford, Ibra: "Operazione non facile, non abbiamo ancora parlato con lui. Vediamo..."

Rashford resta in sospeso, così come i sogni dei tifosi del Milan che aspettano il talento inglese a braccia aperte. Sospeso perché mentre da Manchester arrivano segnali positivi, vale a dire il via libera a un prestito secco che risolverebbe tutti i problemi del Diavolo, il fratello-agente del giocatore non ha ancora terminato il suo personalissimo giro d'Europa e nelle ultime ore ha fatto tappa a Barcellona, dove Rashford piace eccome ed è tenuto in debita considerazione. Se per il Milan l'ingaggio è un problema che il prestito secco risolverebbe - di fatto in via Aldo Rossi aspettano solo il sì di Marcus per passare "alle cose formali" - in Catalogna la questione è decisamente più complessa e si inserisce nella nota questione del tetto salariale già sforato e per cui i blaugrana hanno potuto reinserire in rosa Dani Olmo e Pau Victor solo grazie a un escamotage che non è piaciuto per nulla alle altre squadre della Liga (e per la verità nemmeno alla Liga stessa, ndr).