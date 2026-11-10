Milan e Roma, sentite Endrick: "Mou è un grande, ma ho solo 20 anni e voglio giocare di più"

"Voglio giocare di più”. A poche settimane dall'inizio del mercato di gennaio, Endrick esce allo scoperto e manda un chiaro messaggio a Mourinho e al mondo Real: “Il mio futuro? Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose - ha ammesso dal ritiro del Brasile -. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra”. Poi ancora: "Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo solo di poter fare ciò che è meglio per la mia carriera, quello che succederà succederà. Voglio solo fare del mio meglio per crescere".