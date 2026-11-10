Milan e Roma, sentite Endrick: "Mou è un grande, ma ho solo 20 anni e voglio giocare di più"

10 Nov 2026 - 17:35
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Endrick © italyphotopress

Endrick © italyphotopress

"Voglio giocare di più”. A poche settimane dall'inizio del mercato di gennaio, Endrick esce allo scoperto e manda un chiaro messaggio a Mourinho e al mondo Real: “Il mio futuro? Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose - ha ammesso dal ritiro del Brasile -. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra”. Poi ancora: "Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo solo di poter fare ciò che è meglio per la mia carriera, quello che succederà succederà. Voglio solo fare del mio meglio per crescere".

"Madrid è una città meravigliosa - ha aggiunto - ma è chiaro che devo fare tutto il possibile per far evolvere la mia carriera. Mourinho è una grande persona, ogni giorno viene da me, mi chiede come sto, ma non parla mai di calcio. Vuole sapere della mia vita privata, mi piace il suo atteggiamento, si interessa. Sono grato per quello che fa”.

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