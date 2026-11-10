Sassuolo, ufficiale Roberto D'Aversa nuovo allenatore

10 Nov 2026 - 14:31
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L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D'aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il Sassuolo comunica inoltre che il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi e che la conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center. 

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