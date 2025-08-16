Logo SportMediaset
Mercato

Juve e Atalanta, avete visto O'Riley e Muniz? Entrambi in gol in Brighton-Fulham

16 Ago 2025 - 18:00
© Getty Images

© Getty Images

Squilli di mercato per Juventus e Atalanta dalla Premier League. In particolare, nell'1-1 tra Brighton e Fulham, sono andati a segno due giocatori nel mirino proprio dei bianconeri e dei bergamaschi. A portare avanti il Brighton su rigore è stato il centrocampista O'Riley, nel mirino della Juve e in trattativa già avanzata. A pareggiare per il Fulham allo scadere, è stato invece Rodrigo Muniz, l'attaccante per cui la Dea avrebbe offerto fino a 40 milioni di euro. Intrecci di mercato, proprio nel giorno in cui Juventus e Atalanta si sfidano in amichevole. 

