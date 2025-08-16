Logo SportMediaset
Mercato

Liverpool, Slot su Chiesa: "E' un nostro giocatore e non credo cambierà"

16 Ago 2025 - 16:02
Dopo il gol decisivo di Federico Chiesa con il Liverpool nella vittoria 4-2 sul Bournemouth, l'allenatore dei Reds Arne Slot ha commentato: "Finché è qui, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà. La scorsa stagione ha avuto difficoltà a preparare la sua forma fisica. Sfortunatamente per lui, si è perso anche il nostro tour in Asia. Federico, quando avevamo bisogno di lui, ha sempre risposto presente rendendosi utile e questo è sempre positivo per il futuro".

