Udinese, Runjaic: "Solet? Spero rimanga, un altro anno qui gli farebbe bene"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Coppa Italia con la Carrarese, Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato così del futuro di Solet, accostato all'Inter: "Nel calcio non si può escludere in generale nessuna possibilità, siamo però decisi nel mantenerlo e anche a lui farebbe bene continuare un percorso qui ad Udine, ha fatto sei mesi di ottimo livello, con qualche momento no. Un'altra stagione qui gli permetterebbe di alzare ulteriormente il livello, penso in futuro possa avere grandi possibilità, vorrei che per quest'anno resti qui, la società sa quello che voglio e tutti vogliamo che resti qui ancora per una stagione e che sia il leader della nostra difesa".