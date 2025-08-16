Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Un campione d'Europa al San Paolo: è Rafael Toloi

16 Ago 2025 - 17:06

Un campione d'Europa al San Paolo. Il club 'tricolor' ha infatti annunciato l'arrivo, ma sarebbe meglio dire il ritorno dopo dieci anni di militanza atalantina, di Rafael Toloi che ha firmato un contratto biennale. Il difensore dell'Italia campione a Euro 2021 aveva già giocato nel San Paolo, vincendo nel 2012 la Coppa Sudamericana prima di trasferirsi alla Dea nel 2015. Attualmente svincolato, ha deciso di tornare nella società che lo ha lanciato nel calcio di alto livello. "Torcida sanpaolina, grazie per l'affetto e per tutti i vostri messaggi - il messaggio via social di Toloi -. Sono molto felice per essere di ritorno, e di nuovo con voi. Un abbraccio". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Leoni vola in Premier, Slot lo aspetta a Liverpool: "È fatta"

Lookman, le promesse tradite: in passato toccò anche a Vieri e Cassano

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:30
Verona, Zanetti: "Ci servono 5 acquisti"
18:00
Juve e Atalanta, avete visto O'Riley e Muniz? Entrambi in gol in Brighton-Fulham
17:35
Guardiola spinge Ederson al Gala: escluso contro i Wolves
17:06
Un campione d'Europa al San Paolo: è Rafael Toloi
16:02
Liverpool, Slot su Chiesa: "E' un nostro giocatore e non credo cambierà"