Milan, affondo per Tonali: via libera all'operazione da 35 milioni

MANOVRE ROSSONERE

Il Milan fa sul serio per Sandro Tonali. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, confermati dallo stesso presidente Cellino, e dopo aver formulato una prima offerta al Brescia, Maldini e Massara sono pronti ad affondare il colpo decisivo per strappare il giovane talento alle Rondinelle. La proprietà Elliott avrebbe infatti dato il via libera all'operazione, l'affare si può chiudere anche a costo di aumentare la proposta da presentare a Cellino. L'Inter, fin qui in vantaggio, non si è mossa e ha di fatto lasciato via libera ai rossoneri che hanno tra l'altro già ottenuto il gradimento da parte del giocatore.

Il nodo potrebbe semplicemente essere il passaggio dal diritto all'obbligo di riscatto lasciando invariato il totale dell'operazione con 10 milioni di prestito oneroso da mettere immediatamente sul piatto - servono al Brescia per fare mercato, ndr - e 25 da versare tra un anno.

La trattativa, in questi termini, potrebbe anche chiudersi in pochi giorni, anche se l'accordo con Bozzo, che si è impegnato con l'Inter, non è stato ancora trovato e si dovrà almeno pareggiare l'offerta di un quinquennale da 2,5 milioni messa sul piatto dai nerazzurri ormai un mesetto abbondante fa. In compenso Tonali sarebbe felice di vestire la maglia rossonera e di approdare nella squadra che tifa da sempre.