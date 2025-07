Dopo i due anni di squalifica per doping che terminerà a ottobre 2025, il Papu Gomez è pronto a rimettersi in gioco a 37 anni. L'ex fantasista dell'Atalanta, infatti, ha trovato l'accordo con il Padova e ripartirà dalla Serie B. In Veneto è atteso anche Daniele Baselli come rinforzo in mezzo al campo.