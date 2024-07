Milan, accordo con Fofana per un quadriennale. Ma United e Atletico provano a inserirsi

IL TRIANGOLO NO

Inglesi e spagnoli ancora sulla strada del Diavolo: il Monaco pronto a far scatenare un'asta

© Getty Images Il Milan ha trovato l'accordo con Youssouf Fofana sulla base di un contratto quadriennale. È quanto sostengono in Francia, ma la partita non è ancora chiusa perché c'è da trovare la quadra con il Monaco. E la distanza appare ancora ampia, visto che secondi i media locali il club del Principato non si accontenterebbe di una ventina di milioni, ma ne vorrebbe 35 per un calciatore in scadenza tra un anno. A rendere non scontato l'esito della trattativa, c'è poi l'inserimento di Manchester United e Atletico Madrid: gli inglesi, dopo aver soffiato Zirkzee al Milan, vogliono riprovarci con il centrocampista francese, mentre gli spagnoli, dopo Fullkrug e Pavlovic, sfidano ancora il Diavolo sul mercato.

Vedi anche Milan Milan, due colpi in arrivo: Pavlovic e Fofana aprono, ma c'è distanza con Monaco e Salisburgo "Il triangolo no non l'avevo considerato" canta il mitico Renato Zero. Sarà pure un caso, ma il Milan continua a imbattersi sul mercato negli stessi ostacoli, Manchester United e Atletico Madrid. In particolare a preoccupare è la concorrenza degli inglesi: seppure il club stia attraversando momenti difficili, fascino e disponibilità economiche lo rendono sempre attrattivo. Come dimostra anche il recente affare Zirkzee: mentre il Diavolo si è impuntato sulla commissione da 15 milioni da corrispondere all'agente alla firma, per i Diavoli Rossi non è stato un problema staccare l'assegno da 55 milioni complessivi. Con i Colchoneros, invece, è il terzo intreccio dopo Fullkrug e Pavlovic: chi la spunterà in questo caldo duello estivo lo sapremo nelle prossime settimane.

