Maignan nel mirino del Chelsea, ma Allegri vuole tenerlo: a breve riprenderanno i contatti per il rinnovo

Il giocatore è impegnato in Germania con la nazionale francese nella final four di Nations League, dove affronterà in semifinale giovedì 5 giugno a Stoccarda la Spagna. Domenica sono in programma le finali per il 3° posto e quella per il 1° posto. Successivamente, sarà tempo di vacanza per Maignan per recuperare energie fisiche e soprattutto mentali dopo una stagione difficile a livello di risultati di squadra. Per il futuro il portiere dovrà decidere se sposare da leader il nuovo corso rossonero, accettando un anno di purgatorio senza coppe europee, oppure se ascoltare le offerte dalle squadre che giocheranno la prossima Champions League. Nel caso il calciatore decidesse di rimanere dovrà trovare l'intesa per il rinnovo con il club di via Aldo Rossi, che non intende iniziare la prossima stagione con un pezzo pregiato della rosa in scadenza.