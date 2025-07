L'Atletico pensa a Enzo Millot: su di lui anche il Gala

Un'occasione di mercato. Enzo Millot, 23enne centrocampista dello Stoccarda, è stato una delle sorprese dell'ultima Bundesliga. Il francese in 42 presenze ha messo insieme 12 gol e 8 assist che gli sono valsi pure una chiamata in nazionale maggiore. Millot in questa finestra di mercato potrebbe diventare un vero e proprio affare: nonostante Transkfermarkt lo valuti 35 milioni il francese si può liberare con un assegno da 20 in virtù della clausola rescissoria presente nel suo contratto (in scadenza nel 2028). Prezzo di saldo che fa gola a molti club: in pole ci sono l'Atletico di Madrid e il Galatasaray.