Maignan e il retroscena che fornisce un indizio sul suo futuro: svelata la confidenza a Tare

L'ennesima rivoluzione, societaria e tecnica, sta portando i big della rosa a riflettere sul loro futuro al Milan. Tra i più in bilico c'è sicuramente Mike Maignan, molto legato alla vecchia gestione targata Tare-Allegri. Lo conferma anche il retroscena svelato dal Corriere della Sera: negli ultimi giorni del campionato il francese aveva confidato proprio all'ex ds di aver rinnovato il contratto (l'ufficialità del prolungamento è arrivata lo scorso 31 gennaio) solo perché considerava lui, ossia Tare, e Max Allegri i garanti del progetto. Adesso che il castello è caduto, ogni scenario è possibile.