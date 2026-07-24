Milan, Leao piace al Fenerbahce: i turchi preparano 50 milioni e un maxi stipendio
I turchi possono arrivare 12 milioni di ingaggio complessivi, ma c'è il nodo regolamentare della Super Lig. L'intermediario Jorge Mendes al lavoro
Il Fenerbahce si fa avanti per Rafa Leao. Dopo le tanti voci che lo vedevano accostato al Barcellona (che però ha già acquistato gli esterni Gordon e Adeyemi) e alla Premier League, il futuro del portoghese potrebbe davvero essere in Turchia.
A maggio, si era parlato della possibilità Fener quando il candidato presidente Hakan Safi aveva intenzione di portare Paolo Maldini in dirigenza. Alla fine, le elezioni sono state vinte da Aziz Yildirim, ma un paio di mesi dopo il nome di Leao è tornato in lista prepontemente per il club di Istanbul.
La chiave per convincere l'esterno classe 1999 potrebbe essere quella relativa all'ingaggio: anche grazie alla legislazione turca legata agli sportivi, i club possono spingersi senza problemi a cifre elevate per lo stipendio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, pronto un salario annuale da 8 milioni di euro netti come base fissa, più 1,5 milioni come bonus se supera le 20 presenze, più 1,5 milioni se segnerà 15 gol e un altro milione per la vittoria del campionato. Quindi un potenziale ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.
Questo è il grande obiettivo di Yildirim, dato che il trionfo in patria manca ormai da 12 anni. Questo spingerebbe, grazie all'intermediazione di Jorge Mendes, il potente agente portoghese, a insistere per Leao con un pacchetto vicino ai 50 milioni di euro, bonus compresi.
Il nodo cruciale però è legato alle nuove regole della Super Lig turca, che prevedono un massimo di 14 giocatori stranieri per ogni club. Il Fenerbahce ne ha 23 in questo momento, compresi i nuovi acquisti. Se riuscirà a sfoltire velocemente, potrà accelerare la pratica Leao.
Il Milan attende il giocatore a Perth per il ritiro australiano dopo le fatiche Mondiali, ma ha già pronta l'alternativa in caso di addio: si tratta di Konstantinos Karetsas del Genk, sempre che il Borussia Dortmund non riesca a chiudere prima. Per il classe 2007 greco, serve un investimento intorno ai 40 milioni di euro.
Leao dal Brasile: "Ambisco a cose nuove, ma sono sotto contratto col Milan"
Dal Brasile, dove si trova per le vacanze e per un evento commerciale, Leao si è espresso così al podcast Podpah: "Il Milan è un club che mi ha accolto e mi ha dato tanto. Poi si ambiscono cose nuove, ma sono ancora sotto contratto con il Milan e finché indosserò la maglia del club, darò il massimo".
Il portoghese ha poi scherzato sulla possibilità di trasferirsi un giorno al Corinthians, club che lo ha accolto per gli allenamenti di questi giorni: "Un giorno qui? Forse sì, mi identifico molto con la cultura, le persone e il clima. Le persone del Corinthians sono state molto alla mano con me, le strutture erano buone e mi sono allenato qui per la preparazione della stagione. Non sai mai cosa riserva il futuro, ma ringrazio il club per avermi aperto le porte per potermi allenare".