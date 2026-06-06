Milan, servono risposte: l'Austria mette fretta a Rangnick e per la panchina resistono due piste

Con Rangnick potrebbe arrivare anche Oliver Glasner, tecnico che è piaciuto molto a Cardinale in occasione del primo incontro andato in scena nei giorni scorsi. Il tedesco è in pole, e non sono da escludere nuovi incontri nel corso delle prossime ore. La principale alternativa a Glasner resta Pochettino, già sondato: l'attuale commissario tecnico degli Usa ha dato ampia disponibilità ai rossoneri. La pista che portava a Slot invece, è ormai tramontata. A inizio della prossima settimana sono attese comunque grosse novità a partire dal fronte Rangnick, con quest'ultimo che dovrà fornire una risposta all'Austria che gli ha messo fretta.